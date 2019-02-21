У США призначили дату винесення вироку Манафорту

Суд винесе вирок Манафорту 8 березня

Суд у штаті Вірджинія призначив на 8 березня винесення вироку колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту

Про це повідомляє телеканал CNBS.

Суд винесе вирок о 17:00 за київським часом.

В кінці січня він відклав оголошення вироку на невизначений термін. Воно повинно було відбутися 8 лютого.

Згідно з постановою, тоді причина полягала в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також в суді Вашингтона.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа.

Раніше команда адвокатів Пола Манафорта випадково поширила документальне підтвердження, яке вказує на факт його зустрічі з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником та обговорення ними українського «мирного плану».

Із судових документів стало відомо, що Пол Манафорт збрехав розслідуванню Мюллера принаймні по п'яти суттєвих епізодах після того, як почав співпрацювати зі слідством.

Також ЗМІ повідомили, що мільйони, які Манафорт завинив олігарху Дерипасці, намагався стягнути екс-розвідник РФ.

У грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Манафорта в порушенні умов співпраці зі слідством.

Після цього ЗМІ повідомили, що у США готують нові звинувачення Манафорту.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта. Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.