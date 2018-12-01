У США готують нові звинувачення Манафорту



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Пол Манафорт порушив угоду зі слідством Мюллера

Суддя Емі Джексон вказала урядові розкрити більше деталей про звинувачення у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер розглядає можливість винесення нових звинувачень проти екс-глави передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє MSN.

Зазначається, що про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному судді у п’ятницю.

Юрист команди обвинувачення, Ендрю Вейсманн, заявив, що прокурори розглядають можливість проведення повторного судового слухання за тими звинуваченнями, за якими журі присяжних не винесло спільного рішення протягом попередніх слухань.

«Суддя Емі Джексон вказала урядові розкрити більше деталей про звинувачення у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, суддя призначила 5 березня попередньою датою визначення покарання в справі Манафорта, яка розглядається в суді Вашингтона, повідомляє CNN.

«Навіть після того, як Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, він продовжував брехати», – заявили прокурори команди Мюллера.

Підкреслюється, що 7 грудня прокурори мають надати детальніші пояснення своїх звинувачень щодо дачі неправдивих свідчень.

«Юристи Манафорта матимуть час до січня, щоб відповісти. Судові слухання з цього питання ймовірно відбудуться наприкінці січня», – пише «Голос Америки».

Манафорт заперечує звинувачення у дачі брехливих свідчень.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта.Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Раніше суд штату Вірджинія зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі.

Також повідомлялося, що команда спецпрокурора Мюллера конфісковує квартиру Манафорта у Trump Tower.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Джерело: Голос Америки