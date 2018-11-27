Манафорт порушив угоду зі слідством Мюллера



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Манафорт брехав «по різних питаннях», порушивши свою домовленість зі слідством

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який уклав досудову угоду зі слідством по справі, яка загрожує йому ув'язненням до 10-ти років, порушив умови цієї домовленості.

Про це йдеться в офіційному документі, оприлюдненому в понеділок, повідомив центральний американський телеканал CNN.

«Пол Манафорт порушив свою досудову домовленість з Міністерством юстиції, збрехавши ФБР та офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера – через два місяці після того, як він почав співпрацювати в російському розслідуванні», - заявили прокурори.

Як уточнює видання, Манафорт брехав «по різних питаннях», порушивши свою домовленість зі слідством. І це зафіксовано в на трьох сторінках документа, підписаного як стороною обвинувачення, так і захисту. Тепер суддя має визначити дату винесення вироку.

Сам же Манафорт не визнає провини та вважає, що надав правдиву інформацію. У офісі спецпрокурора Мюллера пообіцяли пізніше надати деталі по справі.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта.Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Раніше суд штату Вірджинія зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі.

Також повідомлялося, що команда спецпрокурора Мюллера конфісковує квартиру Манафорта у Trump Tower.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Джерело: Укрінформ