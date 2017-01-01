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    Мандрівний цирк з Грузії покинув верблюда на Тернопільщині

    Зоозахисники з’ясували, що цирк приїхав з Грузії
    У м.Хоростків, що на Тернопільщині, після приїзду мандрівного цирку у місті залишився верблюд. Тварину залишили на місцевому стадіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals. «У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам
    • Сьогодні, 13:22
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    Зоозахисники з’ясували, що цирк приїхав з Грузії

    У м.Хоростків, що на Тернопільщині, після приїзду мандрівного цирку у місті залишився верблюд. Тварину залишили на місцевому стадіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals.

    «У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону», — повідомив у Facebook координатор UAnimals Олександр Тодорчук.

    Зоозахисники з’ясували, що цирк приїхав з Грузії. В такому випадку це порушення закону, адже мандрівні цирки в Україні незаконні.

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