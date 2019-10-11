Марафон так марафон: Зеленський подякував журналістам та глядачам



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Володимир Зеленський Фото: Главком

Зеленському було поставлено понад 500 питань

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої відчуття від спілкування з пресою.

Про це пише Telegram-канал Zelenskiy.Official.

«Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. Триста журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, що стосуються головного. Відповів на все. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б. Але відверто і щиро. Чесно - втомився. Але вдячний журналістам і всім глядачам, які мене підтримували. і це ми також зробили разом!» - заявив президент.

Нагадаэмо, пресмарафон тривав 14 годин.

Під час марафону президент зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації (ЗМІ) з усього світу.

Зазначимо, що прес-марафон президента розпочався о 10:00. За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання «формули Штайнмаєра», припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

Крім того, Володимир Зеленський відповів на питання про зустрічі в нормандському форматі про можливої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцевих виборах про мера Києва Віталія Кличка, про чолі Офісу президента Андрія Богдана про тарифах на комунальні послуги та прожитковому мінімумі.