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    Марафон так марафон: Зеленський подякував журналістам та глядачам

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    Володимир Зеленський - Марафон так марафон: Зеленський подякував журналістам та глядачам
    Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Зеленському було поставлено понад 500 питань

    Президент України Володимир Зеленський розповів про свої відчуття від спілкування з пресою.

    Про це пише Telegram-канал Zelenskiy.Official.

    «Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. Триста журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, що стосуються головного. Відповів на все. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б. Але відверто і щиро. Чесно - втомився. Але вдячний журналістам і всім глядачам, які мене підтримували. і це ми також зробили разом!» - заявив президент.

    Нагадаэмо, пресмарафон тривав 14 годин.

    Під час марафону президент зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації (ЗМІ) з усього світу.

    Зазначимо, що прес-марафон президента розпочався о 10:00. За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання «формули Штайнмаєра», припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

    Крім того, Володимир Зеленський відповів на питання про зустрічі в нормандському форматі про можливої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцевих виборах про мера Києва Віталія Кличка, про чолі Офісу президента Андрія Богдана про тарифах на комунальні послуги та прожитковому мінімумі.

    марафон Володимир Зеленський президент
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