Пресмарафон Зеленського завершився



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Володимир Зеленський Фото: Главком

Пресмарафон тривав 14 годин

Прес-марафон президента України Володимира Зеленського завершився.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня.

Під час марафону президент зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації (ЗМІ) з усього світу.

Зазначимо, що прес-марафон президента розпочався о 10:00. За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання «формули Штайнмаєра», припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

Крім того, Володимир Зеленський відповів на питання про зустрічі в нормандському форматі про можливої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцевих виборах про мера Києва Віталія Кличка, про чолі Офісу президента Андрія Богдана про тарифах на комунальні послуги та прожитковому мінімумі.