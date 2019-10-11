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    Пресмарафон Зеленського завершився

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    Володимир Зеленський - Пресмарафон Зеленського завершився
    Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Пресмарафон тривав 14 годин

    Прес-марафон президента України Володимира Зеленського завершився.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня.

    Під час марафону президент зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації (ЗМІ) з усього світу.

    Зазначимо, що прес-марафон президента розпочався о 10:00. За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання «формули Штайнмаєра», припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

    Крім того, Володимир Зеленський відповів на питання про зустрічі в нормандському форматі про можливої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцевих виборах про мера Києва Віталія Кличка, про чолі Офісу президента Андрія Богдана про тарифах на комунальні послуги та прожитковому мінімумі.

    Володимир Зеленський президент послуги
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