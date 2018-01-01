Марчук не бачить перспектив щодо миротворців на Донбасі

Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук не бачить перспективи запровадження найближчим часом миротворчого контингенту ООН на Донбас.

Про це він заявив в інтерв’ю «5-му каналу».«Відверто кажучи, у мене невелика надія, що вдасться найближчим часом з миротворчим контингентом щось позитивне вирішити», – сказав Марчук.Він зазначив, що для ситуації на Донбасі можуть підходити два види миротворчих операцій: з підтримання миру і примушення до миру, і



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Миротворці ООН

Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук не бачить перспективи запровадження найближчим часом миротворчого контингенту ООН на Донбас.

Про це він заявив в інтерв’ю «5-му каналу».«Відверто кажучи, у мене невелика надія, що вдасться найближчим часом з миротворчим контингентом щось позитивне вирішити», – сказав Марчук.Він зазначив, що для ситуації на Донбасі можуть підходити два види миротворчих операцій: з підтримання миру і примушення до миру, і останнє передбачає застосування зброї самими миротворчими контингентами щодо порушників світу або тих, хто нападає на миротворців.Марчук зазначив, що оскільки вже прозвучало багато заяв на різних рівнях, в тому числі, від глав «ЛДНР» про те, що вони проти запропонованої Україною ініціативи введення миротворців, то він не бачить найближчим часом перспективи введення миротворців.«Хоча це не означає, що це питання не потрібно просувати, і президент Порошенко правильно зробив, що підняв це питання на Генасамблеї ООН», – вважає він.