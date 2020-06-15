Мінімальну зарплату з другого півріччя 2020 року треба підвищувати, – Лазебна



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Мінімальну зарплату з другого півріччя планують підвищувати

Міністерство фінансів і міністерство економіки здійснюють розрахунки, якою має бути ця зарплата

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення в другому півріччі мінімальної заробітної плати більш, ніж на 500 грн.

«Вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року треба підвищувати», – сказала Марина Лазебна виданню Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що міністерство фінансів і міністерство економіки здійснюють розрахунки, якою має бути ця зарплата. «Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно. Нині прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну», – сказала міністр

Нагадаємо, Згідно із законом «Про Державний» бюджет на 2020 рік, що набув чинності 1 січня, мінімальна місячна заробітна плата встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні. Крім того, на 174 гривні підвищено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. З 1 січня 2020 року він становить 2027 гривень.

У Держстаті повідомили, що в Україні у березні зросла середня зарплата – у порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року – на 11,8%, або на 1209 грн – до 11 446 грн.