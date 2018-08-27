Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям



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Поліція працювала на місці ДТП та з'ясовувала обставини

Водій маршрутки виїхав на пішохідний перехід на зелений сигнал світлофора

Увечері в неділю в Дніпрі на перехресті вулиці Шмідта і проспекту Дмитра Яворницького маршрутка збила сім'ю з дитячою коляскою. Про це повідомляє Информатор в понеділок, 27 серпня.



У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.



Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.