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    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям

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    <p>Поліція працювала на місці ДТП та з'ясовувала обставини&nbsp;</p> - Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям

    Поліція працювала на місці ДТП та з'ясовувала обставини 

    Водій маршрутки виїхав на пішохідний перехід на зелений сигнал світлофора

    Увечері в неділю в Дніпрі на перехресті вулиці Шмідта і проспекту Дмитра Яворницького маршрутка збила сім'ю з дитячою коляскою. Про це повідомляє Информатор в понеділок, 27 серпня.

    У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.

    Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

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    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям
    Маршрутка у Дніпрі на переході збила сім'ю з немовлям

    За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.

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