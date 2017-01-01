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    Мартиненко в НАБУ отримав підозру, дві справи були об’єднані, – адвокат

    Найближчим часом, буде оголошено про закінчення слідства, після ознайомлення з боку Мартиненка, справа буде передана до суду для розгляду по суті
    Адвокат Ігор Черезов повідомив, що екс-нардепу від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку у середу вручили остаточну підозру. «Насправді, ми дійсно сьогодні були разом з Мартиненком Н, В. і адвокатом Бойко П.А. в НАБУ, і не САП, а детектив НАБУ нам вручив текст підозри», – сказав він. «Ніякої сенсації в цьому
    • 21 Грудня, 03:57
    • Розсилка
    <p>Микола Мартиненко</p>
    Фото: Главком

    Микола Мартиненко

    Найближчим часом, буде оголошено про закінчення слідства, після ознайомлення з боку Мартиненка, справа буде передана до суду для розгляду по суті

    Адвокат Ігор Черезов повідомив, що екс-нардепу від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку у середу вручили остаточну підозру.

    «Насправді, ми дійсно сьогодні були разом з Мартиненком Н, В. і адвокатом Бойко П.А. в НАБУ, і не САП, а детектив НАБУ нам вручив текст підозри», – сказав він.

    «Ніякої сенсації в цьому немає. Просто були об’єднані дві кримінальні справи – перша, за яким Мартиненко Н.В. було оголошено про підозру 20 квітня 2017 року і друга, за якою підозру було вручено в жовтні 2017 року», – розповів Черезов.

    Він заявив, що «ніяких успіхів САП або НАБУ в цьому немає» і це «звичайна процесуальна дія».

    «Найближчим часом, буде оголошено про закінчення слідства, після ознайомлення з боку Миколи Мартиненка, справа буде передана до суду для розгляду по суті. Всі звинувачення проти Мартиненка розваляться в будь-якому суді – через відсутність доказів», – вважає Черезов.

    Нагадаємо, 25 жовтня прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Мартиненку у справі щодо збитків «Енергоатома».

    Згодом колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень. 

    Джерело: Українська правда

    прокуратура НАБУ Микола Мартиненко адвокат САП
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