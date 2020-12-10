Маруся Звіробій йде на вибори до Ради від «Євросолідарності»

Звіробій вирішила брати участь у виборах та визначила «список ворогів», з якими доведеться поборотися

Ветеранка АТО, активістка і волонтерка Маруся Звіробій буде боротися за мандат народного депутата на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 (Надвірнянському) виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність».

Про це Звіробій написала у соцмережах.

«Європейська солідарність» в повному складі підтримали мою кандидатуру для захисту і в допомогу 87 округу. Дякую «ЄС» за довіру. Цікавить повна проблематика округу. Команда для вирішення вже є. Округ почесний. Опоненти максимально достойні першого передвиборчого досвіду. Маю серйозні причини висуватись, пов’язані з ризиками для наших громад», – написала Звіробій.

Про намір балотуватися вона повідомила після зустрічі з п’ятим президентом України, лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком.

«Він погодився надати можливість поборотись на парламентських виборах кандидатом від «Європейської солідарності». Саме в ЄС я маю найбільшу кількість побратимів, тому, окрім додаткових можливостей щось змінити, приєднатися до політичних кіборгів було б почесно для мене. А мої права народного депутата будуть відкриті всій нашій ветеранській, волонтерській патріотичній спільноті. Ні одного дня не зійшла зі шляху оборони своєї держави, спробую ще здобути для вас додаткові інструменти впливу на ситуацію. Я не ідеальна, зовсім, але я боєць за нашу державу. І ви в мене бійці! Нас у Верховній Раді вочевидь замало. Мабуть, запізніле це рішення, але краще пізно, ніж… оце все…, – написала Звіробій. – Окрім того, візьмемо під свою опіку черговий достойний підрозділ, одного чарівного округу на Франківщині. А наші з вами підрозділи були завжди забезпечені краще за інших, бо маємо сильну команду, що діставала з-під землі все необхідне під будь-які потреби».

Активістка припустила, що на неї виллють «вагони бруду» за гроші Коломойського. Ймовірно, таке припущення пов’язане з тим, що найбільш прохідним кандидатом на 87-му окрузі називають депутата облради від «За майбутнє» Олександра Шевченка, який вважається людиною олігарха.

Згодом Звіробій повідомила, що остаточно вирішила брати участь у виборах та визначила «список ворогів», з якими доведеться поборотися.

«Цей шлях буде показовою відповіддю на питання, чому хорошим людям у владу потрапити важче, ніж покидькам, кількість яких там вочевидь переважає. Тому що хороші не витримують такого пресингу, бруду і брехні, а покидькам однаково, вони тим живуть. То мають бути бійцівські характери в достойних людей, щоб таке пройти. І ми розслідуємо той шлях», – зазначила активістка.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський здійснив візит до Золотого Луганської області та зустрівся із добровольцями. Спілкування було дуже емоційним.

Поведінка президента обурила Софію Федину та волонтера Марусю Звіробій, які того самого дня записали і виклали у Facebook відео, в якому з використанням ненормативної лексики розкритикували поведінку Зеленського.

1 листопада 2019 року ДБР порушило справу за фактом висловлювань нардепа Федини на адресу Зеленського. Пізніше співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до квартири Марусі Звіробій.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.