Погрози вбивством Зеленському: стала відома дата суду у справі Звіробій та Федини



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Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Волонтеру і народній депутатці загрожує тюремний термін

Галицький районний суд Львова призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням волонтера Марусі Звіробій (Олени Біленької) і народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини за ч.2 ст. 28 ч.1 ст.346 КК України («Погроза або насильство щодо державного діяча»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 12 серпня.

Засідання відбудеться 27 жовтня 2020 року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Галицького районного суду Львова на вул. Чоловського, 2.

Потерпілим у справі проходить президент України Володимир Зеленський.

Санкція ч.1 ст.346 КК України передбачає максимальне покарання - до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.