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    Маск готовий викласти $43 млрд за Twitter

    Маск готовий викласти $43 млрд за Twitter
    фото з відкритих джерел

    Американський підприємець давній та активний користувач соцмережі, на його сторінку підписано 80 млн. людей

    Найбагатша людина у світі, американський підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск запропонував повністю викупити Twitter за $43 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на заявку, яку Маск подав до Комісії з цінних паперів та бірж США.

    У документі йдеться, що бізнесмен збирається купити акції за ціною $54,2 за штуку. Як зазначає Financial Times, Маск пропонує купити акції на 54% дорожче, ніж вони коштували в день, коли він почав інвестувати.

    «Моя пропозиція є моєю найкращою та остаточною пропозицією», – вказав Маск у своїй заявці.

    Нагадаємо, що 4 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, ставши найбільшим акціонером соцмережі. Угода відбулася ще 14 березня.

    Наприкінці березня Маск заявив, що «серйозно думає» над створенням власної соціальної мережі. Він написав про це в коментарі користувачеві Twitter, який сказав, що вважає за необхідне появу платформи, «де свободі слова та її дотриманню приділятиметься першочергова увага, а пропаганда буде мінімальною».

    Маск – давній та активний користувач Twitter. На його сторінку в соцмережі підписано 80 млн. людей, а твіти мільярдера регулярно стають вірусними.

    Теги: Ілон Маск Twitter
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    Маск готовий викласти $43 млрд за Twitter