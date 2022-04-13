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    Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink

    Такий інтернет забезпечує швидке й безперебійне з'єднання, його не можна відключити або зламати - Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink
    Такий інтернет забезпечує швидке й безперебійне з'єднання, його не можна відключити або зламати
    зображення з відкритих джерел

    Попереду ще багато діджитальних проєктів

    Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Системи залізничникам надала одна з найбільших IT-компаній України N-iX, повідомляється на сайті УЗ.

    Пристрої використовуються для стабільного та надійного зв’язку критичних системи, які забезпечують роботу залізниці.

    «Попереду у нас ще багато діджитальних проєктів. Нам та нікому, крім нас, відновлювати все, що будо зруйновано війною. Це можливість побудувати нові надсучасні системні рішення», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    Starlink – це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет забезпечує швидке й безперебійне з'єднання, його не можна відключити або зламати.

    N-iX – це одна з найбільших IT-компаній України, заснована у 2002 році. N-iX об’єднує понад 1700 фахівців та надає послуги з розробки програмного забезпечення та експертизи в хмарних рішеннях, інженерії даних та інших новітніх технологіях. Компанія має офіси у США, Швеції, Мальті, Польщі, Болгарії та Україні.

    Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко нагородив залізничників, які з початку військового вторгнення росії в Україну врятували вже мільйони українців.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця інтернет Україна Ілон Маск Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink