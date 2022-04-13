Подоляк пояснив, чому Медведчуку варто сховатися в українській в’язниці

Від гніву росіян Медведчука врятує лише тривалий термін в українській в'язниці

У Росії Медведчука обов’язково ліквідують, упевнений Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Службою безпеки України лідера «Опозиційної платформи – За Життя», кума Путіна Віктора Медведчука.

У своєму Twitter Подоляк написав, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

«У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни», – написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Згодом СБУ показала фото затриманого нардепа.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

Пізніше стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.