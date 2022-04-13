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    Події в Україні

    Подоляк пояснив, чому Медведчуку варто сховатися в українській в’язниці

    Від гніву росіян Медведчука врятує лише тривалий термін в українській в'язниці - Подоляк пояснив, чому Медведчуку варто сховатися в українській в’язниці
    Від гніву росіян Медведчука врятує лише тривалий термін в українській в'язниці
    фото: Володимир Зеленський/Telegram

    У Росії Медведчука обов’язково ліквідують, упевнений Подоляк

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Службою безпеки України лідера «Опозиційної платформи – За Життя», кума Путіна Віктора Медведчука.

    У своєму Twitter Подоляк написав, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

    «У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    Згодом СБУ показала фото затриманого нардепа.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Пізніше стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Україна Twitter окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк пояснив, чому Медведчуку варто сховатися в українській в’язниці