Подоляк пояснив, чому Медведчуку варто сховатися в українській в’язниці
У Росії Медведчука обов’язково ліквідують, упевнений Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Службою безпеки України лідера «Опозиційної платформи – За Життя», кума Путіна Віктора Медведчука.
У своєму Twitter Подоляк написав, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.
«У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни», – написав Подоляк.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
Згодом СБУ показала фото затриманого нардепа.
27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.
Пізніше стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.