Маск хоче створити сайт «Pravda» для оцінки журналістів і їх робіт
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Маск заявив, що сервіс повинен бути захищений від ботів
Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про намір створити сайт під назвою «Pravda», за допомогою якого користувачі зможуть оцінювати достовірність будь-якого журналістського матеріалу і відстежувати рейтинг журналістів.
Про це Маск написав в Twitter.
«Збираюся створити сайт, на якому публіка зможе оцінювати істинність будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Подумую назвати його «Pravda», - заявив Маск.
Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …— Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.
За його словами, сервіс повинен бути захищений від ботів, а також знаходити і викривати будь-якого, хто використовує «армію ботів» для дезінформації.