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    Маск хоче створити сайт «Pravda» для оцінки журналістів і їх робіт

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    Ілон Маск - Маск хоче створити сайт «Pravda» для оцінки журналістів і їх робіт
    Ілон Маск

    Маск заявив, що сервіс повинен бути захищений від ботів

    Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про намір створити сайт під назвою «Pravda», за допомогою якого користувачі зможуть оцінювати достовірність будь-якого журналістського матеріалу і відстежувати рейтинг журналістів.

    Про це Маск написав в Twitter.

    «Збираюся створити сайт, на якому публіка зможе оцінювати істинність будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Подумую назвати його «Pravda», - заявив Маск.

    За його словами, сервіс повинен бути захищений від ботів, а також знаходити і викривати будь-якого, хто використовує «армію ботів» для дезінформації.

    ЗМІ США рейтинг Tesla Ілон Маск Twitter
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