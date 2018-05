Маск хоче створити сайт «Pravda» для оцінки журналістів і їх робіт

Маск заявив, що сервіс повинен бути захищений від ботів

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про намір створити сайт під назвою «Pravda», за допомогою якого користувачі зможуть оцінювати достовірність будь-якого журналістського матеріалу і відстежувати рейтинг журналістів.

Про це Маск написав в Twitter.

«Збираюся створити сайт, на якому публіка зможе оцінювати істинність будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Подумую назвати його «Pravda», - заявив Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …