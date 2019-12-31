  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Маск показав симуляцію першого пілотованого польоту Crew Dragon

    • Розсилка
    Маск показав симуляцію першого пілотованого польоту Crew Dragon

    У космос космічний корабель має вивести ракета-носій Falcon 9

    Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції, а також показав симуляцію цього польоту.

    Відповідне відео Маск опублікував у себе в Twitter.

    У космос космічний корабель має вивести ракета-носій Falcon 9. Після цього Crew Dragon зістикується з МКС, а потім повернеться на Землю для м’якої посадки з парашутом.

    Раніше повідомлялось, що перший пілотований політ цього корабля відбудеться у лютому 2020 року. Маск зазначив, що у лютому він буде вже на місці запуску — на мисі Канаверал, але спеціалістам SpaceX знадобиться ще декілька місяців, аби перевірити усі системи безпеки корабля.

    Crew Dragon має доставити на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Херлі. Якщо політи пройде успішно, він стане першим пілотованим польотом для США з 2011 року. Раніше американські астронавти використовували радянські «Союзи» для польотів на МКС, але NASA вирішила не продовжувати контракт з Росією, а користуватися послугами SpaceX та Boeing.

    аніше повідомлялось, що перший пілотований політ цього корабля відбудеться у лютому 2020 року. Маск зазначив, що у лютому він буде вже на місці запуску — на мисі Канаверал, але спеціалістам SpaceX знадобиться ще декілька місяців, аби перевірити усі системи безпеки корабля.

    Crew Dragon  має доставити на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Херлі. Якщо політи пройде успішно, він стане першим пілотованим польотом для США з 2011 року. Раніше американські астронавти використовували радянські «Союзи» для польотів на МКС, але NASA вирішила не продовжувати контракт з Росією, а користуватися послугами SpaceX та Boeing.

    США політ корабель космос NASA Ілон Маск SpaceX Falcon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ