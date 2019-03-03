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    Технології

    Стикування корабля Crew Dragon з МКС на орбіті Землі (трансляція)

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    Стикування корабля Crew Dragon з МКС на орбіті Землі (трансляція)

    Стиковка відбудеться у автоматичному режимі

    На орбіті Землі проходить процедура стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією. NASA веде пряму трансляцію події.

    Як повідомив оператор NASA Дорж Бату, стиковка відбудеться у автоматичному режимі – Crew Dragon має найновіші стиковочні сенсори, проте весь процес проходитиме під людським контролем.

    Завершення стикування заплановане орієнтовно на 13 годину за Києвом.

    Зображення сенсорів Crew Dragon
    Зображення сенсорів Crew Dragon

    Crew Dragon було виведено в космос ракетою Falcon 9 виробництва компанії SpaceX напередодні.

    Crew Dragon призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Цього разу його «пасажиром» був манекен в скафандрі. Корабель також доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС.

    Поряд із запуском у космос корабля, SpaceX змогла повернути за Землю перший ступінь ракети Falcon 9. Вона успішно приземлилася на спеціальній платформі.

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