Стикування корабля Crew Dragon з МКС на орбіті Землі (трансляція)



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Стиковка відбудеться у автоматичному режимі

На орбіті Землі проходить процедура стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією. NASA веде пряму трансляцію події.

Як повідомив оператор NASA Дорж Бату, стиковка відбудеться у автоматичному режимі – Crew Dragon має найновіші стиковочні сенсори, проте весь процес проходитиме під людським контролем.

Завершення стикування заплановане орієнтовно на 13 годину за Києвом.

Зображення сенсорів Crew Dragon

Crew Dragon було виведено в космос ракетою Falcon 9 виробництва компанії SpaceX напередодні.

Crew Dragon призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Цього разу його «пасажиром» був манекен в скафандрі. Корабель також доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС.

Поряд із запуском у космос корабля, SpaceX змогла повернути за Землю перший ступінь ракети Falcon 9. Вона успішно приземлилася на спеціальній платформі.