Маск запустив черговий Falcon 9 із дослідницькими супутниками
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Група супутників Iridium Next повинна замінити на орбіті супутники попереднього покоління
Ракета-носій Falcon 9 стартувала в Каліфорнії з парою дослідних зондів для НАСА і комунікаційними супутниками Iridium Next.
Компанія SpaceX вела пряму трансляцію запуску.
Стартувала ракета-носій з космодрому Ванденберг в Каліфорнії. Falcon 9 виводить на орбіту два супутники-близнюки Grace-fo (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) для НАСА і п'ять супутників Iridium Next.
Falcon 9 and Iridium-6/GRACE-FO went vertical last night ahead of today’s launch at 12:47 p.m. PDT, 19:47 UTC from Vandenberg Air Force Base in California. https://t.co/wJxwQ9XSKJ pic.twitter.com/jiRT8Cn2wU— SpaceX (@SpaceX) 22 травня 2018 р.
Successful deployment of 5 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/fXBUyhMA6V— SpaceX (@SpaceX) 22 травня 2018 р.
Супутники зондування Землі Grace-fo є спільною місією НАСА і німецького центру геофізичних досліджень (GFZ German Research Centre for Geosciences) і призначені для спостереження за гравітаційним полем Землі і для вивчення змін водного циклу планети і її маси.
Група супутників Iridium Next повинна замінити на орбіті супутники попереднього покоління, апарати призначені для передачі голосу і даних супутникових телефонів Iridium. Після сьогоднішнього запуску число супутників сузір'я досягне 55 з 75 запланованих.