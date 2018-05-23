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    Маск запустив черговий Falcon 9 із дослідницькими супутниками

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    Маск запустив черговий Falcon 9 із дослідницькими супутниками

    Група супутників Iridium Next повинна замінити на орбіті супутники попереднього покоління

    Ракета-носій Falcon 9 стартувала в Каліфорнії з парою дослідних зондів для НАСА і комунікаційними супутниками Iridium Next.

    Компанія SpaceX вела пряму трансляцію запуску.

    Стартувала ракета-носій з космодрому Ванденберг в Каліфорнії. Falcon 9 виводить на орбіту два супутники-близнюки Grace-fo (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) для НАСА і п'ять супутників Iridium Next.

    Супутники зондування Землі Grace-fo  є спільною місією НАСА і німецького центру геофізичних досліджень (GFZ German Research Centre for Geosciences) і призначені для спостереження за гравітаційним полем Землі і для вивчення змін водного циклу планети і її маси.

    Група супутників Iridium Next повинна замінити на орбіті супутники попереднього покоління, апарати призначені для передачі голосу і даних супутникових телефонів Iridium. Після сьогоднішнього запуску число супутників сузір'я досягне 55 з 75 запланованих.


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