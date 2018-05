Маск запустив черговий Falcon 9 із дослідницькими супутниками

Група супутників Iridium Next повинна замінити на орбіті супутники попереднього покоління

Ракета-носій Falcon 9 стартувала в Каліфорнії з парою дослідних зондів для НАСА і комунікаційними супутниками Iridium Next.

Компанія SpaceX вела пряму трансляцію запуску.

Стартувала ракета-носій з космодрому Ванденберг в Каліфорнії. Falcon 9 виводить на орбіту два супутники-близнюки Grace-fo (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) для НАСА і п'ять супутників Iridium Next.

