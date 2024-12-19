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Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
Зеленський дав пресконференцію на засіданні Євроради
фото: скриншот відео

Зеленський: «Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки»

У четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі відреагував на пропозицію Путіна щодо «технологічної дуелі». 

«Путін сказав, що «технологічна дуель». Каже, що ми вдаримо кудись по Києву «Орєшніком», а вони хай поставлять ППО, і подивимось, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки», – заявив президент у Брюсселі.

Так, відомо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

«Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік», – «Главком»), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар «Орєшніком». І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те», – йдеться у заяві.

Як відомо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

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Теги: путін Володимир Зеленський президент диктатор

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