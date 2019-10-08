Масові протести в Еквадорі: уряд втік зі столиці
Велика акція протесту в Кіто запланована на 9 жовтня
Через масові протести в Еквадорі уряд країни залишив столицю.
Про це заявив у відеозверненні президент країни Ленін Морено, повідомляє France 24.
«Виступаючи після чергового дня протестів і блокад доріг у понеділок вночі, президент Еквадору Ленін Морено заявив у національному ефірі, що перемістив адміністрацію уряду з Кіто до портового міста Гуаякіль», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, унаслідок скасування давніх субсидій на пальне в Еквадорі вже 5 днів тривають масові протести: обурені громадяни заблокували автошляхи по всій країні, а влада ввела надзвичайний стан в країні терміном на 60 днів. Масові акції паралізували роботу громадського транспорту в багатьох містах Еквадору. Близько 20 тисяч представників корінних народів і фермерів йдуть маршем на столицю.
Велика акція протесту в Кіто запланована на 9 жовтня.
Субсидії на пальне були введені в Еквадорі в 1970-х роках. Їх скасування є частиною пакету економічних реформ, за допомогою яких влада хоче побороти кризу в країні. Президент країни Ленін Морено заявив, що влада більше не може дозволити собі субсидувати покупку палива. З початку жовтня ціни на нього підскочили більш ніж удвічі. Еквадор раніше отримав від Міжнародного валютного фонду позику в розмірі 4,2 мільярда доларів і зобов’язався у відповідь скоротити державні витрати. Програма субсидій обходилася бюджету в 1,3 мільярда доларів на рік.
Морено внаслідок складної ситуації в Еквадорі увів режим надзвичайного стану строком на 60 днів і скасував триденний візит до Німеччини.