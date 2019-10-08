Масові протести в Еквадорі: уряд втік зі столиці



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Унаслідок скасування давніх субсидій на пальне в Еквадорі вже 5 днів тривають масові протести

Велика акція протесту в Кіто запланована на 9 жовтня

Через масові протести в Еквадорі уряд країни залишив столицю.

Про це заявив у відеозверненні президент країни Ленін Морено, повідомляє France 24.

«Виступаючи після чергового дня протестів і блокад доріг у понеділок вночі, президент Еквадору Ленін Морено заявив у національному ефірі, що перемістив адміністрацію уряду з Кіто до портового міста Гуаякіль», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок скасування давніх субсидій на пальне в Еквадорі вже 5 днів тривають масові протести: обурені громадяни заблокували автошляхи по всій країні, а влада ввела надзвичайний стан в країні терміном на 60 днів. Масові акції паралізували роботу громадського транспорту в багатьох містах Еквадору. Близько 20 тисяч представників корінних народів і фермерів йдуть маршем на столицю.

Велика акція протесту в Кіто запланована на 9 жовтня.