У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей

Унаслідок загинули водій та пасажир Mercedes-Benz

Унаслідок потрійного ДТП у Херсонській області загинуло двоє людей. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася в ніч на неділю поблизу селища Козацьке Каховського району.

«41-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись із Нової Каховки, перед поворотом у село Козацьке, обганяючи автомобіль ВАЗ-2107, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого – указаний автомобіль у районі лівої передньої двері, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем марки MAN, котрий рухався в зустрічному напрямку по своїй смузі руху», – ідеться у повідомленні.

Унаслідок загинули водій та пасажир Mercedes-Benz.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.