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    У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей

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    В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули - У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей
    В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули
    Фото: Нацполіція

    Унаслідок загинули водій та пасажир Mercedes-Benz

    Унаслідок потрійного ДТП у Херсонській області загинуло двоє людей. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

    Аварія сталася в ніч на неділю поблизу селища Козацьке Каховського району.

    «41-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись із Нової Каховки, перед поворотом у село Козацьке, обганяючи автомобіль ВАЗ-2107, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого – указаний автомобіль у районі лівої передньої двері, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем марки MAN, котрий рухався в зустрічному напрямку по своїй смузі руху», – ідеться у повідомленні.

    Унаслідок загинули водій та пасажир Mercedes-Benz.

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    У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей
    У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей
    Фото: Нацполіція

    Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

    Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Нагадаємо, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: ДТП Херсонщина водій автомобіль аварія MAN
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    У потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей