Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти



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Фото: 0512.com.ua Наслідки ДТП в Миколаєві

В аварії за участю двох легкових автомобілів постраждали шестеро осіб, серед них троє дітей

У Миколаєві в понеділок, 13 серпня, на пр. Богоявленському поблизу Жуковського кільця сталася ДТП за участю автомобіля Daewoo Matiz і Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії шістьох чоловік госпіталізовано, повідомляє місцеве видання 0512.

Зазначено, що автомобіль Chevrolet Aveo їхав по пр. Богоявленському в сторону вул. Кутузова, а автомобіль Daewoo Matiz виїжджав з заправки Кворум. Водій останнього не переконався в безпеці маневру і виїхав на смугу, по якій рухався автомобіль Chevrolet Aveo.

«З місця ДТП госпіталізували шістьох осіб, з них троє дітей - двоє 2008 р. н.., один - 2011 року народження. І троє дорослих - 1981, 1959 і 1988 р. н.», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, всі постраждалі їхали в автомобілі Daewoo Matiz. У той же час, водій автомобіля Chevrolet Aveo не постраждав.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції, що встановлюють обставини ДТП, а також співробітники медичної допомоги.