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    Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти

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    <div class="post-item__photo-author">Фото: 0512.com.ua</div> <div class="post-item__photo-caption">Наслідки ДТП в Миколаєві</div> - Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти
    Фото: 0512.com.ua
    Наслідки ДТП в Миколаєві

    В аварії за участю двох легкових автомобілів постраждали шестеро осіб, серед них троє дітей

    У Миколаєві в понеділок, 13 серпня, на пр. Богоявленському поблизу Жуковського кільця сталася ДТП за участю автомобіля Daewoo Matiz і Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії шістьох чоловік госпіталізовано, повідомляє місцеве видання 0512.

    Зазначено, що автомобіль Chevrolet Aveo їхав по пр. Богоявленському в сторону вул. Кутузова, а автомобіль Daewoo Matiz виїжджав з заправки Кворум. Водій останнього не переконався в безпеці маневру і виїхав на смугу, по якій рухався автомобіль Chevrolet Aveo.

    «З місця ДТП госпіталізували шістьох осіб, з них троє дітей - двоє 2008 р. н.., один - 2011 року народження. І троє дорослих - 1981, 1959 і 1988 р. н.», - йдеться в повідомленні.

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    Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти
    Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти
    Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти
    Масштабна ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, з них троє - діти

    За попередніми даними, всі постраждалі їхали в автомобілі Daewoo Matiz. У той же час, водій автомобіля Chevrolet Aveo не постраждав.

    На місце події прибули співробітники патрульної поліції, що встановлюють обставини ДТП, а також співробітники медичної допомоги.

     

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