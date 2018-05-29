Масштабна лісова пожежа на Херсонщині: вигоріло 70 гектарів лісу

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

О 6 годині ранку було відновлено гасіння пожежі авіацією

Станом на 7 ранку вівторка, 29 травня, в результаті масштабної пожежі поблизу с. Раденськ на Херсонщині вигоріло 70 гектарів лісу.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області.

«Триває гасіння низової пожежі на площі близько 130 га, з яких 70 га верхової вже вигоріло у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається», - заявили у ДСНС.

Підкреслюється, що загрози населеним пунктам немає.

«Організовано розстановку сил та засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою недопущення розповсюдження вогню. Авіацією здійснено 27 скидів води (105 тонн води)», - повідомили у прес-службі.

28 травня о 20:20 гасіння пожежі авіацією було призупинено на нічний час, а о 6 ранку 29 травня відновлено.

До ліквідації пожежі залучено 179 чоловік та 62 одиниць техніки.

Зазначається, що на допомогу направлено 27 чоловік та 10 одиниць техніки підвищеної прохідності ГУ ДСНС Запорізької та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району.

Ще одна пожежа на території цього лісництва виникла 28 травня.