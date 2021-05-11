На Київщині майже сім годин горів сміттєвий полігон

Причина виникнення пожежі на сміттєзвалищі встановлюється

У понеділок, 10 травня, вранці виникла пожежа на сміттєвому полігоні у м. Миронівка Київської області. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району о 09:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул 14 Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить сміття на полігоні побутових відходів.

Пожежу було локалізовано 13:35 та повністю ліквідовано 16:10.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 22 квітня на світанку сталося займання сміття на території кладовища на Берківцях на площі 200 кв. м.

4 травня горіло сміття в семи окремих осередках на кладовищі на вул. Берковецькій у Подільському районі столиці.

Як повідомлялося, на Київщині службові особи комунального підприємства не забезпечили огорожу сміттєзвалища для в'їзду транспортних засобів на полігон побутових відходів лише через контрольно-пропускний пункт. У результаті межі полігону були збільшені із 5 до 12 гектарів, що призвело складування сміття під лініями електропередач.

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