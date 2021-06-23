Україну накрили пилові бурі. Синоптики розповіли, скільки триватиме негода
В Україні стали фіксувати метеорологічне явище імла – погіршення видимості, спричинене пилом
Протягом 21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних та північних областей України (зокрема і на Київщині) стали фіксувати метеорологічне явище імла – погіршення видимості до 1,5 – 5 км, спричинене пилом.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території республіки Калмикії РФ.
За умов сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України.
«Такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні. У найближчі три доби спекотна погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях», – заявили синоптики.
Нагадаємо, 22 червня кияни помітили густий смог. Крізь нього навіть сонця не було видно. «Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.
Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання та погану видимість у місті. Синоптики повідомили, що причиною дивного затемнення в Києві, яке мешканці міста вважають смогом, стала піщана буря, яку приніс вітер з астраханських степів.
Через піщану бурю киянам радять не виходити з дому.