Україну накрили пилові бурі. Синоптики розповіли, скільки триватиме негода

В Україні стали фіксувати метеорологічне явище імла – погіршення видимості, спричинене пилом

Протягом 21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних та північних областей України (зокрема і на Київщині) стали фіксувати метеорологічне явище імла – погіршення видимості до 1,5 – 5 км, спричинене пилом.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території республіки Калмикії РФ.

За умов сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України.

Фото: Укргідрометцентр

«Такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні. У найближчі три доби спекотна погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях», – заявили синоптики.

Нагадаємо, 22 червня кияни помітили густий смог. Крізь нього навіть сонця не було видно. «Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання та погану видимість у місті. Синоптики повідомили, що причиною дивного затемнення в Києві, яке мешканці міста вважають смогом, стала піщана буря, яку приніс вітер з астраханських степів.

Через піщану бурю киянам радять не виходити з дому.