  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    В окупованій Ялті затопило крокодилів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рептилії-утікачі з крокодиляріуму напали на військового збройних сил Російської Федерації - В окупованій Ялті затопило крокодилів (відео)
    Рептилії-утікачі з крокодиляріуму напали на військового збройних сил Російської Федерації
    фото: mvd.ru

    Більшість рептилій вдалося евакуювати, але частину все ж залишили на місці

    В окупованій Ялті внаслідок потопу повністю затопило місцевий крокодиляріум. Більшість рептилій вдалося евакуювати, але частину все ж залишили на місці. Про це у коментарі російському «Інтерфаксу» повідомив директор установи Віктор Жиленко.

    «Затопило приміщення повністю. В останні секунди майже всіх встигли евакуювати – у нас недалеко алуштинський акваріум, всіх вивезли туди» , – повідомив він.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

    Як пише агентство, у соціальних мережах з'явилася інформація, що тварин врятувати не встигли, і вони потонули. Інші користувачі припустили, що крокодили могли втекти. Жиленко спростував ці припущення.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

    «РЕН ТВ» з посиланням на Жиленка пише, що басейн покинули одразу 70 крокодилів. Зверху в приміщенні залишалися 20 сантиметрів простору від стелі, завдяки чому «всі, хто хотів вижити, плавали й дихали».

    Нагадаємо, у Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.

    Читайте також:
    Теги: Крим окупанти ЗМІ хижак солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованій Ялті затопило крокодилів (відео)