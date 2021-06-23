В окупованій Ялті затопило крокодилів (відео)

Більшість рептилій вдалося евакуювати, але частину все ж залишили на місці

В окупованій Ялті внаслідок потопу повністю затопило місцевий крокодиляріум. Більшість рептилій вдалося евакуювати, але частину все ж залишили на місці. Про це у коментарі російському «Інтерфаксу» повідомив директор установи Віктор Жиленко.

«Затопило приміщення повністю. В останні секунди майже всіх встигли евакуювати – у нас недалеко алуштинський акваріум, всіх вивезли туди» , – повідомив він.

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Як пише агентство, у соціальних мережах з'явилася інформація, що тварин врятувати не встигли, і вони потонули. Інші користувачі припустили, що крокодили могли втекти. Жиленко спростував ці припущення.

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«РЕН ТВ» з посиланням на Жиленка пише, що басейн покинули одразу 70 крокодилів. Зверху в приміщенні залишалися 20 сантиметрів простору від стелі, завдяки чому «всі, хто хотів вижити, плавали й дихали».

Нагадаємо, у Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.