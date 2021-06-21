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    Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі

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    Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі

    Шестеро людей були госпіталізовані

    Кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб. Про це з посиланням на пресслужбу окупаційної влади Криму.

    Згідно з даними, за допомогою в лікарні звернулися вже 43 людини. Шестеро з них проходять лікування в стаціонарних умовах.

    Днем раніше стало відомо про 24 постраждалих.

    Як повідомлялося, в Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий.

    Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

    Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.

    Джерело: РИА Новости

    Теги: Крим водопостачання повінь
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    Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі