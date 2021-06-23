У куротних містах окупованого Криму різко зросла кількість хворих на Covid-19

У червні 45% випадків Covid-19 припадає на курортні міста

В окупованому Росією Криму за минулий тиждень захворюваність на коронавірус зросла на 38,6%. Про це сказав заступник керівника управління Росспоживнагляду Дмитро Крутиков, пише «Интерфакс».

За його словами, в червні 45% випадків Covid-19 припадає на курортні міста. Найбільший приріст зафіксовано в Ялті.

«У курортних регіонах епідеміологічна ситуація контрольована, незважаючи на збільшення турпотоку, за винятком Ялти, де за останні три тижні відзначається збільшення середнього темпу приросту нових випадків на 14%», – сказав Крутиков.

Всього в Криму на коронавірус захворіли 46 тис. осіб, понад 1,5 тис. пацієнтів померли. В останні дні щодня реєструється близько 200 нових випадків – це максимальний показник з січня цього року.

При цьому вакцинацію в Криму пройшли майже 280 тисяч осіб – 31% від планового показника.

До слова, спалах коронавірусу у Криму не вплинув на рейси з Росії. Чого чекати Україні. У той же час Кабмін з 17 червня дозволив в'їзд українцям з окупованих територій (Крим і ОРДЛО) без тесту, без самоізоляції і обсервації.

Зазначимо, за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

До слова, у середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку.

22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».