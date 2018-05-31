Матіос: вибухи боєприпасів під Балаклією почалися після атаки безпілотника

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Вибухи у Балаклії, березень 2017 року

Матіос наголосив, що слідство поки не володіє інформацією про те, хто командував операцією у Балаклії

Диверсію на складах Міністерства оборони України у місті Балаклія Харківської області, яка сталася у березні 2017 року, влаштували за допомогою безпілотника, який є на озброєнні російської армії.

Про це в ефірі харківського телеканалу ОТБ повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Основна версія полягає в застосуванні ударного безпілотного апарату, який прибув з-за меж території України, відбомбився і повернувся назад», - заявив він.

За його словами, модель цього безпілотника була продемонстрована на параді збройних сил РФ на Красній площі у Москві на 9 травня.

Матіос наголосив, що слідство поки не володіє інформацією про те, хто командував цією операцією.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

Джерело: Новое Время