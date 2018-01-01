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    Матіос: від початку бойових дій на Донбасі спецслужби затримали 11 росіян

    Спецслужбам вдалося затримати лише 11 росіян, бо Україна не веде наступальну війну
    Від початку бойових дій на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян. Про це в ефірі 112.ua повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. «Військові спецслужби затримали за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, з них - троє кадрових військовослужбовців. Стосовно всіх до суду були скеровані
    • Сьогодні, 03:27
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    Спецслужбам вдалося затримати лише 11 росіян, бо Україна не веде наступальну війну

    Від початку бойових дій на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян.

    Про це в ефірі 112.ua повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

    «Військові спецслужби затримали за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, з них - троє кадрових військовослужбовців. Стосовно всіх до суду були скеровані обвинувальні акти і визначені вироки», – розповів Матіос.

    Він зазначив, що за різні періоди війни, контингент російських військових на Донбасі складав від 3 до 16 тисяч осіб.

    «У період Іловайської трагедії максимальний контингент російської військової присутності становив кілька тактично-батальйонних груп, загальною кількістю близько 16 тисяч осіб», - розповів Матіос.

    Він пояснив, що спецслужбам вдалося затримати лише 11 росіян, бо Україна не веде наступальну війну.

    Нагадаємо, російського військового Віктора Агеєва засудили в Україні до 10 років ув'язнення.

    Адвокат росіянина вважає, що Україна віддасть Росії Агеєва заради звільнення українських політв'язнів.

    Раніше затриманий на Донбасі російський військовий Віктор Агеєв в інтерв'ю підтвердив, що «працював в Україні» за контрактом, який підписав у березні 2017 року у своїй частині, розташованій у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ.

    Згодом мати російського єфрейтора Віктора Агеєва, якого затримали на українському Донбасі, звернулася до президента України з проханням допомогти у звільненні сина.

    Світлана Агеєва раніше заявляла, що є великою прихильницею кремлівських пропагандистів Соловйова і Кисельова, і взагалі не розуміє, звідки в українців «така ненависть» до росіян.

    Після відеозвернення Світлани Агеєвої перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила: Порадьте цій жінці звернутися до Путіна з вимогою помилувати українців

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    Росія АТО Донбас Анатолій Матіос військові Україна
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