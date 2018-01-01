Україна віддасть Росії Агеєва заради звільнення українських політв'язнів - адвокат

Агєєв згоден на обмін і хоче повернутися в Росію

Засуджений в Україні до 10 років ув’язнення російський військовий-диверсант Віктор Агеєв є у списку з 14 росіян, яких Україна готова передати Росії заради звільнення українських політв'язнів. Про це в ефірі «Громадського» заявив адвокат Агеєва Віктор Чевгуз. «Ви знаєте позицію Порошенка, Геращенко, його представника, про



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Фото: ТСН.ua Віктор Агеєв згоден на обмін

Агєєв згоден на обмін і хоче повернутися в Росію

Засуджений в Україні до 10 років ув’язнення російський військовий-диверсант Віктор Агеєв є у списку з 14 росіян, яких Україна готова передати Росії заради звільнення українських політв'язнів.

Про це в ефірі «Громадського» заявив адвокат Агеєва Віктор Чевгуз.

«Ви знаєте позицію Порошенка, Геращенко, його представника, про те, що російських полонених, які перебувають на території України, будуть міняти тільки на українців, які перебувають в тюрмах Росії. Я вважаю, що це правильне рішення. Питання є, є підготовлені списки. Здається 14 росіян перебувають в наших СІЗО», - розповів Чевгуз.

Він наголосив, що буде правильним обміняти росіян на Сенцова, Кольченка, Клиха, Онищенка - тих, які незаконно перебувають в тюрмах Росії.

«Агеєв є в цьому списку, я був у консульстві, розмовляв з консулом. І я думаю, що ми його обміняємо на когось з наших хлопців. Основна мета моєї допомоги там, щоб забрати як можна більше наших хлопців з Росії. Але цих треба засудити законно, справедливо і щоб жоден суд, навіть Європейський не сказав, що Агеєва засудили неправильно», - зазначив адвокат.

Він додає, що Агеєв згоден із таким розвитком подій і хоче повернутися в Росію.

«Ми подання подамо, щоб президент помилував його і віддамо в такому вигляді, як є. Чим швидше він поїде на Росію, тим швидше ми заберемо своїх хлопців з російських тюрем», - сказав Чевгуз.

Нагадаємо, російського військового Агеєва засудили в Україні до 10 років ув'язнення.

Раніше затриманий на Донбасі російський військовий Віктор Агеєв в інтерв'ю підтвердив, що «працював в Україні» за контрактом, який підписав у березні 2017 року у своїй частині, розташованій у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ.

Згодом мати російського єфрейтора Віктора Агеєва, якого затримали на українському Донбасі, звернулася до президента України з проханням допомогти у звільненні сина.

Світлана Агеєва раніше заявляла, що є великою прихильницею кремлівських пропагандистів Соловйова і Кисельова, і взагалі не розуміє, звідки в українців «така ненависть» до росіян.

Після відеозвернення Світлани Агеєвої перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила: Порадьте цій жінці звернутися до Путіна з вимогою помилувати українців