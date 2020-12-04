SkyUp відкрив продаж квитків на сім нових маршрутів

У 2021 році авіакомпанія SkyUp запускає сім нових рейсів

SkyUp планує виконувати міжнародні польоти за 60 маршрутами у 21 країну світу під час літнього розкладу рейсів на 2021 рік

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж на сім нових маршрутів з Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомляє Avianews.

Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, вона почне обслуговувати новий напрямок з 25 травня 2021 року.

З Києва SkyUp полетить до Гданська, варшавський аеропорт Модлін, Малагу, Родос і Кос.

Зі Львова та Харкова нові рейси лоукост почне виконувати на Родос.

Нові літні рейси 2021 року

Київ — Гданськ: з 29 березня три рази на тиждень, квитки від 1537 грн в один бік

Київ — Варшава (Модлін): з 28 березня п'ять разів на тиждень, квитки від 627 грн в один бік

Київ — Малага: з 29 травня два рази на тиждень, квитки від 3670 грн в одну сторону

Київ — Родос: з 30 квітня, два-чотири рейси на тиждень, квитки від 3954 грн в один бік

Львів — Родос: з 25 травня раз на тиждень, квитки від 3923 грн в один бік

Харків — Родос: з 1 травня раз на тиждень, квитки від 4022 грн в один бік

Київ — Кос: з 29 травня два рази на тиждень, квитки від 3954 грн в один бік

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.

Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.