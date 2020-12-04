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    Суспільство

    SkyUp відкрив продаж квитків на сім нових маршрутів

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    У 2021 році авіакомпанія SkyUp запускає сім нових рейсів - SkyUp відкрив продаж квитків на сім нових маршрутів
    У 2021 році авіакомпанія SkyUp запускає сім нових рейсів

    SkyUp планує виконувати міжнародні польоти за 60 маршрутами у 21 країну світу під час літнього розкладу рейсів на 2021 рік

    Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж на сім нових маршрутів з Києва, Львова та Харкова.

    Про це повідомляє Avianews.

    Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, вона почне обслуговувати новий напрямок з 25 травня 2021 року.

    З Києва SkyUp полетить до Гданська, варшавський аеропорт Модлін, Малагу, Родос і Кос.

    Зі Львова та Харкова нові рейси лоукост почне виконувати на Родос.

    Нові літні рейси 2021 року

    • Київ — Гданськ: з 29 березня три рази на тиждень, квитки від 1537 грн в один бік
    • Київ — Варшава (Модлін): з 28 березня п'ять разів на тиждень, квитки від 627 грн в один бік
    • Київ — Малага: з 29 травня два рази на тиждень, квитки від 3670 грн в одну сторону
    • Київ — Родос: з 30 квітня, два-чотири рейси на тиждень, квитки від 3954 грн в один бік
    • Львів — Родос: з 25 травня раз на тиждень, квитки від 3923 грн в один бік
    • Харків — Родос: з 1 травня раз на тиждень, квитки від 4022 грн в один бік
    • Київ — Кос: з 29 травня два рази на тиждень, квитки від 3954 грн в один бік

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямкуПольоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. 

    Теги: Харків Запоріжжя Київ Єгипет Львів Гданськ аеропорт авіаперевезення SkyUp
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