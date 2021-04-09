МАУ знову літатиме до Хорватії: оголошено дату першого рейсу

Авіарейси за напрямком Київ – Спліт – Київ будуть виконуватися кожен четвер

Із Києва повітряні судна літатимуть до Спліта і у Пулу

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси з України в Хорватію. Перший рейс запланований на 2 червня. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зокрема, поновлюються авіарейси за напрямками Київ – Спліт – Київ і Київ – Пула – Київ.

Рейси на напрямку Київ – Пула – Київ будуть виконуватися щосереди і щосуботи.

У той час як авіарейси за напрямком Київ – Спліт – Київ будуть виконуватися кожен четвер.

У компанії нагадують, що при перетині кордонів поки діють деякі епідеміологічні обмеження.

З 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволено громадянам України з туристичною метою за наявності оплати за проживання і негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.

Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкриття нового напрямку.

Крім того, МАУ планує під час літньої навігації виконувати рейси за маршрутом Київ – Джидда. Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула.