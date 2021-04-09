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    МАУ знову літатиме до Хорватії: оголошено дату першого рейсу

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    Авіарейси за напрямком Київ&nbsp;&ndash;&nbsp;Спліт&nbsp;&ndash;&nbsp;Київ будуть виконуватися кожен четвер - МАУ знову літатиме до Хорватії: оголошено дату першого рейсу
    Авіарейси за напрямком Київ – Спліт – Київ будуть виконуватися кожен четвер
    Фото: ЦТС

    Із Києва повітряні судна літатимуть до Спліта і у Пулу

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси з України в Хорватію. Перший рейс запланований на 2 червня. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

    Зокрема, поновлюються авіарейси за напрямками Київ – Спліт – Київ і Київ – Пула – Київ.

    Рейси на напрямку Київ – Пула – Київ будуть виконуватися щосереди і щосуботи.

    У той час як авіарейси за напрямком Київ – Спліт – Київ будуть виконуватися кожен четвер.

    У компанії нагадують, що при перетині кордонів поки діють деякі епідеміологічні обмеження.

    З 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволено громадянам України з туристичною метою за наявності оплати за проживання і негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.

    Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкриття нового напрямку.

    Крім того, МАУ планує під час літньої навігації виконувати рейси за маршрутом Київ – Джидда. Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула.

    Теги: МАУ Хорватія
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