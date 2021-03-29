  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В рамках старту літньої навігації 2021 року рейси за напрямком Київ &ndash; Стамбул &ndash; Київ будуть виконуватися щодня тричі на день - Авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула
    В рамках старту літньої навігації 2021 року рейси за напрямком Київ – Стамбул – Київ будуть виконуватися щодня тричі на день
    Фото: avianews.com

    Крім цього, з 25 березня МАУ збільшила частоту рейсів на напрямку Київ – Стамбул – Київ

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 29 березня відновлює рейс Одеса – Стамбул – Одеса. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

    Зазначається, що рейси на напрямку Одеса – Стамбул – Одеса виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Крім цього, з 25 березня МАУ збільшила частоту рейсів на напрямку Київ – Стамбул – Київ до 21 на тиждень. В рамках старту літньої навігації 2021 року рейси за напрямком Київ – Стамбул – Київ будуть виконуватися щодня тричі на день, а в деякі періоди чотири рази на день.

    Авіакомпанія МАУ у березні почала відновлювати рейси, які були призупинені у зв’язку з впливом пандемії Covid-19. З 28 березня компанія почала виконувати рейси Київ – Берлін – Київ, з 29 березня 2021 – Київ – Вільнюс – Київ. З 14 квітня МАУ планує відновити польоти за маршрутом Київ – Барселона – Київ.

    Тим часом, авіакомпанія «Чеські авіалінії», починаючи з цього тижня, почне виконувати рейси з Праги в Одесу. Розклад рейсів викладено на сайті ČSA.

    Із 2 квітня рейси здійснюватимуть двічі в тиждень: по вівторках і п’ятницях. Вартість квітка в один бік – 2 663 крон (3 323 грн). Компанія наразі виконує щоденні рейси в Київ.

    Раніше перевізник оголосив, що до кінця червня 2021 року продовжить можливість безкоштовного зміни дати вильоту для зарезервованих авіаквитків. Нова дата, втім, не може бути пізнішою за 31 березня 2022 року.

    Теги: Одеса Стамбул літак МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies