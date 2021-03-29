Авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула

В рамках старту літньої навігації 2021 року рейси за напрямком Київ – Стамбул – Київ будуть виконуватися щодня тричі на день

Крім цього, з 25 березня МАУ збільшила частоту рейсів на напрямку Київ – Стамбул – Київ

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 29 березня відновлює рейс Одеса – Стамбул – Одеса. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що рейси на напрямку Одеса – Стамбул – Одеса виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Крім цього, з 25 березня МАУ збільшила частоту рейсів на напрямку Київ – Стамбул – Київ до 21 на тиждень. В рамках старту літньої навігації 2021 року рейси за напрямком Київ – Стамбул – Київ будуть виконуватися щодня тричі на день, а в деякі періоди чотири рази на день.

Авіакомпанія МАУ у березні почала відновлювати рейси, які були призупинені у зв’язку з впливом пандемії Covid-19. З 28 березня компанія почала виконувати рейси Київ – Берлін – Київ, з 29 березня 2021 – Київ – Вільнюс – Київ. З 14 квітня МАУ планує відновити польоти за маршрутом Київ – Барселона – Київ.

Тим часом, авіакомпанія «Чеські авіалінії», починаючи з цього тижня, почне виконувати рейси з Праги в Одесу. Розклад рейсів викладено на сайті ČSA.

Із 2 квітня рейси здійснюватимуть двічі в тиждень: по вівторках і п’ятницях. Вартість квітка в один бік – 2 663 крон (3 323 грн). Компанія наразі виконує щоденні рейси в Київ.

Раніше перевізник оголосив, що до кінця червня 2021 року продовжить можливість безкоштовного зміни дати вильоту для зарезервованих авіаквитків. Нова дата, втім, не може бути пізнішою за 31 березня 2022 року.