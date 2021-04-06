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    Україна і Туреччина розширили авіасполучення між країнами

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    Україна і Туреччина розширили авіасполучення: додали 112 частот в тиждень - Україна і Туреччина розширили авіасполучення між країнами
    Україна і Туреччина розширили авіасполучення: додали 112 частот в тиждень
    Фото: Meg Jerrard, unsplash.com/@mappingmegantravel

    Нова домовленість дозволяє авіакомпаніям відкривати рейси з міста Газіпаша до Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська та Чернівців

    Україна та Туреччина домовились про розширення авіасполучення між країнами – тепер українці зможуть літати до міста Газіпаша в провінції Анталія.

    Про це повідомляє Avianews з посиланням на дані директорату цивільної авіації Туреччини.

    Нова домовленість дозволяє авіакомпаніям відкривати рейси з міста Газіпаша до Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська та Чернівців.

    Частота польотів з турецького міста до Києва може становити 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, для інших українських міст – по 7.

    Крім цього, Україна та Туреччина домовилися збільшити вдвічі квоту на маршрут Київ-Бодрум – до 14 рейсів на тиждень для кожної з країн.

    Як зазначає видання, можливістю відкриття нових маршрутів вже скористалися українські авіакомпанії МАУ та SkyUp. Перша отримала право на 4 рейси на тиждень за напрямом Київ-Газіпаша, а також збільшила кількість рейсів зі столиці до Бодрума з 3 до 7. SkyUp отримав дозвіл на здійснення до 3 рейсів у Бодрум на тиждень.

    На сьогодні авіакомпанії можуть літати з Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська та Чернівців до таких турецьких міст:

    • Стамбул;
    • Анкара;
    • Ізмір;
    • Бодрум;
    • Даламан;
    • Бурса;
    • Адана;
    • Газіпаша.
    Відзначимо, український лоукостер SkyUp влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України: Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя.
    Теги: Туреччина Запоріжжя авіація Анталія Стамбул українці Анкара МАУ авіаперевезення Україна міст SkyUp
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