МАУ відновлює 14 регулярних авіарейсів

Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року

У 2021 році українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує відновити регулярні рейси за 14 напрямками. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зокрема МАУ планує відновити польоти між Києвом та Ніццою – з 17 червня; між Одесою та Вільнюсом – з 13 червня.

Крім того, рейс з Кива до Делі планується відновити 11 квітня, а у період із 2 по 30 травня рейси відбуватимуться щонеділі, повернення щопонеділка, планується два рейси в травні – 18.05 та 25.05, регулярний старт програми – з 1 червня 2021 року.

У компанії додали, що рейси між Києвом і Ташкентом розпочнуться з 8 квітня; Києвом та Барселоною – з 14 квітня, Києвом та Ларнакою – з 24 квітня; Києвом та Кишиневом – з 29 квітня.

Натомість польоти між Києвом та Анкарою почнуться із 20 червня; Києвом та Римом – із 18 червня; Львовом і Тель-Авівом – з 20 червня; Харковом і Тель-Авівом – з 20 червня; Києвом і Варшавою – з 18 червня; Києвом та Афінами – з 18 червня; Києвом і Батумі – з 10 червня.

Зазначається, що МАУ збільшить кількість частот на найпопулярніших маршрутах, зокрема: Київ – Лондон – 10 частот на тиждень; Київ – Стамбул – 21 частота на тиждень; додатково виконуються рейси між Одесою та Стамбулом; Київ – Тель-Авів – 14 частот на тиждень.

Крім того, МАУ планує під час літньої навігації виконувати рейси за маршрутом Київ – Джидда. Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія МАУ відновлює рейси з Одеси до Стамбула.