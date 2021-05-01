МАУП «заднім числом» опублікувала збірки з науковими матеріалами Киви – ЗМІ

Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Його висміяли в соцмережі

Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Його висміяли в соцмережі

В «оновлених» версіях збірок із конференцій 2018 і 2019 року з’явились додаткові сторінки із матеріалами нібито від Киви

Міжрегіональна академія управління персоналом, де нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Ківи, яких раніше не було. Про це повідомляє Bihus.Info.

Те, що МАУП опублікувала на своєму сайті «оновлені версії» збірників з матеріалами Ківи саме 27 квітня, а не раніше, видно з властивостей самих файлів.



В «оновлених» версіях збірників з конференцій 2018-го і 2019-го років з’явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито від Ківи.

Водночас станом на ранок 1 травня старі варіанти збірників, на які раніше посилається видання, недоступні для перегляду.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації нібито через карантинні обмеження.

Однак Кива все-таки захистив дисертацію. За надання йому звання кандидата проголосували усі 13 членів вченої ради. Після того, як рішення ухвалить МОН, парламентар стане кандидатом наук.

До слова, журналісти проаналізували його дисертацію та виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.

Відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви. Львівські депутати звернулися до влади через дисертацію депутата від ОПЗЖ.