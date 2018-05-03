Майк Пенс відклав запланований візит до Бразилії

Віце-президент хоче допомогти у підготовці саміту лідерів США і КНДР

Офіс віце-президента США Майка Пенса повідомив про те, що запланований на травень 2018 року візит до Бразилії було вирішено відтермінувати. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Речник Майка Пенса заявив про те, що дане рішення продиктоване бажанням зосередити всі наявні дипломатичні і безпекові ресурси на підготовці зустрічі між



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Майк Пенс

Віце-президент хоче допомогти у підготовці саміту лідерів США і КНДР

Офіс віце-президента США Майка Пенса повідомив про те, що запланований на травень 2018 року візит до Бразилії було вирішено відтермінувати. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Речник Майка Пенса заявив про те, що дане рішення продиктоване бажанням зосередити всі наявні дипломатичні і безпекові ресурси на підготовці зустрічі між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, яка орієнтовно має відбутися наприкінці травня або на початку червня 2018 року.

Нагадаємо, 28 квітня президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.

Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.