Степанов задекларував пів мільйона зарплати, годинники та чотири «Лексуси»

Глава МОЗ 31 березня оприлюднив е-декларацію за 2020 рік

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов володіє годинниками, картинами, кількома автомобілями та зберігає вагомі вклади в банках.

Про це повідомляється в декларації глави МОЗ за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

З об'єктів нерухомості Степанов володіє квартирою в Києві площею в 340 м2. його дружина Наталія Степанова володіє паркомісцем в Києві.

Також очільник МОЗ задекларував три наручних чоловічих годинники Rolex, Breguet, Piaget та твір мистецтва авторства Анатолія Криволапа.

Степанову і його дружині належать по два легкових автомобілі: Land Rover Range Rover 2014 року випуску і Lexus LX470 2005 р.в. знаходяться у власності самого Степанова, ще два Lexus GX460 і LX450 2013 і 2016 р. в. належать його дружині.

Як заробітну плату Степанов задекларував 497 527 грн, отриманих в МОЗ. Крім того, міністр отримав 141 667 грн і 86 434 грн, як відсотки за банківськими вкладами в «Ощадбанку».

Дружина міністра отримала основний дохід за 2020 рік, як дохід від заняття підприємницькою діяльністю – Наталія Степанова задекларувала прибуток в 988 840 грн. Також вона отримала 226 400 грн і 65 531 грн зарплати в Інституті нефрології 50 3257 грн і 54 952 грн як відсотки від «Ощадбанку»; 103 233 грн відсотків від «Приватбанку».

Також Степанова отримала 51 565 грн гонорару, який їй надав Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я.

З дрібного майна подружжя Степанових задекларувало численні ювелірні вироби, а також годинник і кілька картин.

Також Степанови володіють корпоративними правами та є кінцевими бенефіціарами низки компаній.

Глава МОЗ зберігає готівкою 11 300 євро і 160 тисяч гривень, на його рахунках – 429 079 грн в «Ощадбанку», 662 тис. доларів також в «Ощадбанку».

Його дружина зберігає готівкою 27 300 доларів, на рахунках має 1,3 млн грн у «Приватбанку», майже 506 тис. грн і 23 1620 доларів в «Ощадбанку». Ще 13 802 грн вона тримає в «Укргазбанку».

До слова, заступник голови Конституційного суду задекларував храм (фото).

Раніше Дмитро Разумков показав, чим володіє: Tesla, величезні будинки і 28 мільйонів готівкою.

Також голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія подав декларацію про доходи за 2020 рік. У ній він вказав безліч ювелірних виробів, кілька автомобілів, будинки і квартири.

Нагадаємо, в понеділок премьер-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік. Він задекларував колекцію годинників, картин, а також золото і мільйони на банківських рахунках. Автомобілів у Авакова немає.

Напередодні й новий міністр агрополітики показав свої статки. Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень.

Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

А от міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.