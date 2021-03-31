У НАЗК похвалились, що тепер корупціонерів можна знайти на спеціальній мапі

Реєстр корупціонерів є кінцевим пунктом діяльності всіх правоохоронних органів та судової системи, зауважив голова НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції розробило інтерактивну мапу, на якій можна буде побачити, скільки корупціонерів є в будь-якій області країни. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова НАЗК Олександр Новіков.

Коментуючи презентацію оновленого реєстру корупціонерів, голова НАЗК зауважив: «Ми провели просто революційне оновлення цього реєстру».

«Раніше ви могли просто вбити туди прізвище якоїсь людини і просто знайти, чи є вона в реєстрі, чи ні. Це робило дані, що містяться в реєстрі, неінформативними. Наразі ми забезпечили зручну інфографіку за всіма особами, наявними у реєстрі: за категоріями цих осіб, за статтями, за якими вони потрапили до цього реєстру. І також розробили інтерактивну мапу, щоб можна було бачити, скільки корупціонерів є в якій області країни», – продовжив Новіков.

Проте, за його словами, є певні ризики.

«Зазначу, що є такий ризик, коли іноді особи, які вчинили саме корупційні злочини, можуть розчинятися серед тих, які просто пов’язані з корупцією – наприклад, подали несвоєчасно декларацію або порушили законодавство про конфлікт інтересів. На наступному етапі ми хочемо вдосконалити інформаційну складову, аби основне, що бачило суспільство завдяки цьому ресурсу, – це кількість осіб, які вчинили саме корупційні злочини», – додав голова НАЗК.

Він підкреслив: «Цей реєстр – це кінцевий пункт діяльності не тільки всіх правоохоронних органів, але і всієї судової системи».

Новіков зауважив, що реєстр після оновлення «дає можливість кожному громадянину зрозуміти поширеність корупційних практик на відповідній території». «Отже будь-який державний орган може прогнозувати пункт докладання зусиль для того, щоб зменшити корупцію. А судова система та правоохоронні органи матимуть можливість об’єктивно подивитися на недопрацювання», – заявив голова НАЗК.

Новіков наголосив, що перевірка наявності особи в реєстрі корупціонерів «є також частиною спецперевірки, яка проводиться при призначені осіб на керівні посади в органах влади».

«Думаю, і журналістам така інформація знадобиться», – резюмував голова Агентства.

11 березня Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Реєстр має модуль інтеграції із системою Prozorro та Єдиним державним вебпорталом відкритих даних.

У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності, також працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.

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