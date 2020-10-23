СБУ викрила на недоброчесній агітації кандидата в депутати до Черкаської міськради



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Наразі депутату направлено повідомлено про підозру у вчиненні злочину

СБУ викрила директора комунального підприємства, кандидата в депутати до Черкаської міськради, на порушенні виборчого законодавства і недоброчесній агітації за одну із політсил. Про це йдеться на сайті пресслужби СБУ.

За даними досудового слідства, директор одного із комунальних підприємств обласного центру, депутат нинішнього скликання Черкаської міськради, який одночасно балотується на місцевих виборах, у серпні 2020 року уклав договори із кількома фірмами на виготовлення рекламної продукції на понад 80 тисяч гривень. Водночас, на білбордах крім офіційної інформації про діяльність підприємства, за вказівкою директора, було розміщено приховану рекламу однієї з партій. Зокрема, рекламні борди містили посилання на його особисту інтернет-сторінку, оформлену в кольорах та символіці політсили, від якої він планує повторно балотуватися до міської ради.

Така прихована реклама є прямим порушенням Закону України «Про політичні партії в Україні».

Наразі депутату направлено повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159‑1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила директора одного із комунальних підприємств Черкас у недоброчесній агітації за одну із політсил

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що «Опора» спрогнозувала явку на місцевих виборах.

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафіксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону.