Майже 20 тисяч людей залишили Венесуелу після відкриття кордону з Колумбією
В сторону Боліваріанської Республіки виїхало приблизно дев'ять тисяч венесуельцівНе менш як 18 тисяч громадян Венесуели в'їхали на територію Колумбії після відкриття кордону, повідомляє колумбійська міграційна служба.
«Близько 18 тисяч осіб прибули з Венесуели в департамент Норте-де-Сантандер після заяви Ніколаса Мадуро про відкриття прикордонних пунктів переходу в штаті Тачира», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в сторону Боліваріанської Республіки виїхало приблизно дев'ять тисяч осіб.
Обстановка на кордоні Колумбії з Венесуелою залишається спокійною.
Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити закритий у лютому кордон країни з сусідньою Колумбією.
Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією і островом Аруба.
Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.
Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.