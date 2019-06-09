Майже 20 тисяч людей залишили Венесуелу після відкриття кордону з Колумбією



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З Венесуели масово тікають люди

В сторону Боліваріанської Республіки виїхало приблизно дев'ять тисяч венесуельців

Не менш як 18 тисяч громадян Венесуели в'їхали на територію Колумбії після відкриття кордону, повідомляє колумбійська міграційна служба.

«Близько 18 тисяч осіб прибули з Венесуели в департамент Норте-де-Сантандер після заяви Ніколаса Мадуро про відкриття прикордонних пунктів переходу в штаті Тачира», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в сторону Боліваріанської Республіки виїхало приблизно дев'ять тисяч осіб.

Обстановка на кордоні Колумбії з Венесуелою залишається спокійною.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити закритий у лютому кордон країни з сусідньою Колумбією.

Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією і островом Аруба.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.