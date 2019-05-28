Катери «Кременчук» та «Лубни» провели навчальні стрільби в Азовському морі (відео)



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Проведені в Азовському морі навчання підвищать злагодженість екіпажів малих броньованих катерів

Навчання в Азовському морі проводилися за підтримки морської авіації

В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів «Кременчук» та «Лубни» провели навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.

«Подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій в районі відповідальності», - повідомили у штабі ООС.