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    Катери «Кременчук» та «Лубни» провели навчальні стрільби в Азовському морі (відео)

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    <p>Проведені в Азовському морі навчання підвищать злагодженість екіпажів малих броньованих катерів</p> - Катери «Кременчук» та «Лубни» провели навчальні стрільби в Азовському морі (відео)

    Проведені в Азовському морі навчання підвищать злагодженість екіпажів малих броньованих катерів

    Навчання в Азовському морі проводилися за підтримки морської авіації

    В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів «Кременчук» та «Лубни» провели навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.

    «Подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій в районі відповідальності», - повідомили у штабі ООС.

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