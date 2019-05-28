Ще п’ять українських моряків повернулися після затримання в Єгипті



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За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через ненавмисний, а випадковий вхід у територіальні води Єгипту

28 травня українські моряки прибули до Одеси рейсом зі Стамбула

П’ять українських моряків, які були затримані у 2018 році в Єгипті, у вівторок, 28 травня, прибули до Одеси рейсом зі Стамбула.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«П’ятьох моряків оформили окремим коридором сьогодні прикордонники Одеського загону в пункті пропуску «Одеса-авіа», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що моряків зустріли близькі та родичі, представники фонду допомоги морякам «Асоль», МЗС та ЗМІ.

Як відомо, напередодні, 27 травня, через аеропорт Одеси повернулося ще четверо моряків, яких також оформлено окремим коридором.

Нагадаємо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року було затримано у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід в територіальні води цієї країни.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через ненавмисний, а випадковий вхід у територіальні води Єгипту.

Раніше повідомлялося, що єгипетські військові відпустили першу групу моряків із заарештованого ними танкера «Sea Shark».