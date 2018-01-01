Медуніверситет ім. Богомольця за рік заробив 50 млн грн

Фармацевтичний факультет медінституту вперше з 1997 року для досліджень закупив нову техніку

Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця за минулий рік на науковій діяльності заробив близько 50 млн грн. Це рекорд серед українських вишів, пише «Деловая столица». «Будь-який структурний підрозділ, факультет або кафедру ми зараз розглядаємо не окремо, а як невід'ємну частину єдиної системи медуніверситету», -



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Фармацевтичний факультет медінституту вперше з 1997 року для досліджень закупив нову техніку

Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця за минулий рік на науковій діяльності заробив близько 50 млн грн. Це рекорд серед українських вишів, пише «Деловая столица».

«Будь-який структурний підрозділ, факультет або кафедру ми зараз розглядаємо не окремо, а як невід'ємну частину єдиної системи медуніверситету», - коментує головний бухгалтер НМУ Світлана Волощук.

За три роки реформування, зокрема, до Інституту гігієни та медичної екології НМУ валові надходження збільшилися в шість разів, а чистий прибуток склав 49 млн грн. Ці кошти спрямували на придбання сучасної випробувальної техніки та експериментальних приладів.

Поповнюються фонди й інших підрозділів НМУ. Фармацевтичний факультет вперше з 1997 року для досліджень закупив нову техніку, обладнання, реагенти та витратні матеріали. У виші також провели оптимізацію і на раніше занедбаних площах розмістили лабораторії і дослідні відділи.

Крім того, медуніверситет приєднався до системи ProZorro, через яку закуповує обладнання та послуги. Тільки в минулому році на ці цілі витратили майже 80 млн грн - за рахунок спецфонду університету. Економити також вдається за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій. Поки частина вузів відпускають студентів вчитися по домівках через брак коштів на опалення, в медуніверситеті графік навчання не змінюють.

Завдяки реформам викладачі вчасно отримують зарплату і премії. Заохочують фінансово і студентів - призерів всеукраїнських медичних олімпіад.