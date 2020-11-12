Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти

Володимир Зеленський перебуває у лікарні і не хоче спілкуватися з пресою

Журналісти намагаються з'ясувати, чи насправді президент та керівник його Офісу захворіли та перебувають у лікарні

До президента Володимира Зеленського, який лікується у «Феофанії», сьогодні намагалися потрапити журналісти.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель в Instagram, де описала хронологію подій дня.

«Хвороба президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. 12 листопада о 5:30 вийшло інтерв`ю радника Офісу президента, де він згадав, що президент перебував у лікарні. Однак пояснення, коли він опинився в лікарні і що це був найправильніший варіант, не вийшло», – зазначила вона.

Мендель пише, що о 6:30 вона прокинулася «хвора на коронавірусну інфекцію» й додала, що її тест минулої суботи був негативним, а журналісти не уточнили у неї інформацію.

Водночас вона розповіла, що близько 9:00 «рядок» про те, що президент у лікарні, підхопили Telegram і онлайн-медіа, інформація миттєво подалася як погіршення стану Володимира Зеленського і «розлетілася» світом.

«09:12: Написала пост про фейковість новини про свою хворобу. Намагалася дізнатися у журналістів, чому вони не перевірили. Одна з відповідей: «Бо була ніч». Вночі інформація видається без перевірки. 09:31: поквапилася всіх заспокоїти, що і у президента, і у керівника його Офісу симптоми легкі, а в лікарню він переїхав ще у вівторок», – зазначила Мендель.

Також вона згадала про «звинувачення», що нібито президент займає чиєсь місце в лікарні.

У цьому контексті прессекретар глави держави запевнила, що рішення переїхати до лікарні президент прийняв, «аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків, а лікування Президента передбачено в цій лікарні протоколом».

«14:15: Дізналася, що деякі журналісти намагаються прорватися в лікарню, аби з`ясувати, чи правда, що «під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок», – розповіла Мендель і додала: «Цікаво, що буде до кінця дня».

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Кколишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.