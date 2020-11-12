Мендель про шпиталізацію Зеленського: У президента легкі симптоми хвороби

Юлія Мендель: президент почувається добре та вже проводить у лікарні наради

Прес-секретар президента Юлія Мендель прокоментувала шпиталізацію інфікованого коронавірусом Володимира Зеленського

За словами Мендель, президент та очільник Офісу президента Андрій Єрмак були розміщені до лікарні через те, що там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.

«Президент та Керівник його Офісу вже провели звідти кілька нарад, там же ввечері у вівторок Президент спілкувався з Канцлером Ангелою Меркель.Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією», – заявила Мендель.

Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив про шпиталізацію до «Феофанії» Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Обидва напередодні заразилися коронавірусом.

Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.