Мендель розповіла, що робитимуть із зіпсованими дверми Офісу президента

Мендель: Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки

За словами Мендель, понівечені двері будуть реставрувати, щоб не купувати нові

Офіс президента України відмовився від пропозиції художньої галереї продати їй свої двері, зіпсовані учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня. Про це розповіла речниця президента Юлія Мендель у коментарі «Українській правді».

За словами Мендель, двері будуть реставрувати, а нові не купуватимуть, щоб зекономити.

«Пошкоджені двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму», – розповіла Мендель.

Вона додала, що усі, хто скоїв вандалізм, мають відповісти перед законом.

Мендель також наголосила, що на Банковій часто збираються протестувальники, але «жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня».

Нагадаємо, громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.