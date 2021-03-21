Святкування дня народження Стерненка на Банковій: в Офісі президента оцінили збитки

Збитки можуть бути значно більшими, якщо не змити фарбу впродовж 72 годин

В Офісі президента поскаржилися, що прихильники активіста Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували протест на Банковій, завдали Офісу президента чимало збитків. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Водночас збитки можуть бути значно більшими. Як пояснили в Офісі президента, якщо не змити фарбу впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт.

Також в Офісі Президента нагадали історичну цінність будівлі, зазначивши, що перші 2 поверхи спорудили наприкінці ХІХ століття, а інші – добудували на початку ХХ століття.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

Читайте також: